250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Lahntal entschärft

Lahntal - Bei Bauarbeiten wird im Landkreis Marburg-Biedenkopf eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden. Menschen müssen für die Entschärfung nicht evakuiert werden, doch es gibt Sperrungen.

Eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe wurde am Donnerstag im mittelhessischen Lahntal erfolgreich entschärft. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa

In der mittelhessischen Gemeinde Lahntal ist am Donnerstag eine Weltkriegsbombe entschärft worden.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe sei am späten Vormittag während Bauarbeiten an einer Bundesstraße im Landkreis Marburg-Biedenkopf entdeckt worden, sagte ein Sprecher der mittelhessischen Polizei am Morgen.

Da es in der Nähe keine Wohnhäuser gebe, sei es nicht erforderlich gewesen, Menschen zu evakuieren.