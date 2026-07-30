Jahrzehnte im Wasser: Niedrigwasser im Rhein legt Handgranate frei

Altlußheim - Der niedrige Wasserstand am Rhein hat eine Handgranate im Uferbereich bei Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) freigelegt.

Die Polizei sperrte am Mittwochabend die Fundstelle ab. (Symbolfoto) © Julian Rettig/dpa

Eine Spaziergängerin entdeckte diese am Mittwochnachmittag bei einer Gassirunde mit ihrem Hund und wählte den Notruf, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.

Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um eine aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Einhandgranate, sagte ein Sprecher.

Wie die Handgranate dorthin gekommen sein könnte, blieb zunächst unklar. Vermutlich lag die Granate laut Mitteilung mehrere Jahre bis Jahrzehnte im Wasser. Dadurch konnte sie nicht geborgen werden.