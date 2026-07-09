250-Kilo-Fliegerbombe in Cottbus entdeckt: Entschärfung legt Bahnverkehr lahm

Cottbus - Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe wird der Zugverkehr am Hauptbahnhof Cottbus ab dem Donnerstagmittag vorübergehend eingestellt.

Der Cottbusser Hauptbahnhof wird ab Donnerstagmittag gesperrt. (Archivbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde auf einer Baustelle des Bahnwerks entdeckt.

Die Entschärfung soll laut Deutscher Bahn von 13 Uhr an beginnen. Von 12 Uhr an wird demnach der Zugverkehr ausgesetzt.

Die 250-Kilo-Bombe amerikanischer Bauart mit zwei Zündern muss vor Ort entschärft werden. Anwohner und Geschäftsleute müssen den Sperrkreis bis 11 Uhr verlassen, wie die Stadt mitteilte. Eine Turnhalle steht als Unterkunft zur Verfügung.

Erst Anfang Juni hatten Kampfmittelexperten eine Weltkriegsbombe auf dem Bahngelände in Cottbus entschärft.

Der Zugverkehr wurde zeitweise gestoppt. Auch im vergangenen Jahr wurden in Cottbus Weltkriegsbomben in Bahnhofsnähe unschädlich gemacht.