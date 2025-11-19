500-Kilo-Bombe am Westfriedhof entdeckt: Münchner müssen ihr Zuhause verlassen

München - Am Rande des Westfriedhofs ist bei Bauarbeiten eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden . Aktuell besteht keine Gefahr für die Bevölkerung der bayerischen Landeshauptstadt. Die ersten Entschärfungsmaßnahmen sollen bereits am Mittwoch beginnen.

Die Bombe in München wird am Sonntag entschärft. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Die Bombe liegt derzeit unversehrt in rund 1,20 Metern Tiefe im Münchner Stadtbezirk Moosach und wurde bereits vom Kampfmittelräumdienst untersucht, so die Feuerwehr München. Eine akute Gefahr besteht derzeit nicht. Die Entschärfung ist für Sonntag, den 23. November 2025, geplant.

Das Münchner Kreisverwaltungsreferat hat bereits alle Maßnahmen zur Entschärfung eingeleitet.

Dafür muss ein Sicherheitsbereich mit einem Radius von 700 Metern evakuiert werden, betroffen sind etwa 7000 Personen.

Die Sperrung beginnt um 9 Uhr, alle Betroffenen müssen das Gebiet bis dahin eigenständig verlassen haben.

Die ersten Vorbereitungen für die Entschärfung beginnen bereits am Mittwoch, dem 19. November, gegen Mittag. Rund um die Fundstelle wird dazu ein Schutzverbau aus Seecontainern errichtet.