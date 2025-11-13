Bombenfund in Kassel: Entschärfung am Abend - 2500 Anwohner betroffen

Kassel - Im hessischen Kassel ist bei gezielten Bodenuntersuchungen vor dem Auestadion eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

Der Bereich rund um die Fundstelle wurde in einem Radius von 500 Metern abgesperrt. © Hessennews TV

Wie die Stadt mitteilte, identifizierten Experten des Kampfmittelräumdienstes den Sprengkörper als 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe englischer Bauart.

Aktuell würden für die Entschärfung die Vorbereitungen für Evakuierungsmaßnahmen getroffen. Diese sollen noch am Abend durchgeführt werden, hieß es. Im betroffenen Bereich wohnen demnach etwa 2500 Menschen.

In dem Sicherheitsradius von 500 Metern liegen auch Sportstätten und das neue Interim des Staatstheaters. Für den Verkehr gesperrt werden müssen zudem die Frankfurter Straße und die Ludwig-Mond-Straße sowie der Zubringer zur Autobahn.

Wie die Stadt mitteilte, kann dadurch auch der Öffentliche Nahverkehr diesen Bereich nicht passieren. Mit größeren Verkehrseinschränkungen in dem Bereich sei für die nächsten Stunden zu rechnen, hieß es.