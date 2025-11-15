Fliegerbombe in Nürnberg entschärft: Großeinsatz erfolgreich beendet

Nürnberg - Eine amerikanische Fliegerbombe in Nürnberg ist in der Nacht erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Stadt um 3.30 Uhr mit. Drei Sprengmeister benötigten etwa eine Stunde, um den Blindgänger zu entschärfen.

Die Polizei sperrt den Bereich um die Bombe ab. © NEWS5 / Stefan Hornberger

Die Fliegerbombe wurde nach der Entschärfung abtransportiert, Anwohnerinnen und Anwohner durften in ihre Häuser und Wohnungen zurück. Zuvor war eine groß angelegte Evakuierung durchgeführt worden.

Bei der Räumung waren Straßensperrungen in einem Radius von 800 Metern notwendig gewesen. Bis zu 21.000 Bürgerinnen und Bürger mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Es sei die bislang größte Evakuierungsaktion, die in Nürnberg nach dem Fund einer Weltkriegsbombe nötig gewesen sei.

Am späten Abend gingen kleine Einsatzteams von Haustür zu Haustür. Sie informierten laut Stadt die Bewohnerinnen und Bewohner, dass sie das Haus oder die Wohnung wegen des Bombenfunds verlassen müssten. War das Haus oder die Wohnung leer, wurde die Türe markiert, etwa mit einem Absperrband.

Die rund 450 Kilogramm schwere Bombe in der Avenariusstraße im Stadtteil Großreuth war bei Bauarbeiten entdeckt worden.