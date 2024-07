02.07.2024 21:44 500-Kilo-Bombe in Mainz entdeckt: Entschärfung am Donnerstag, 9500 Menschen betroffen

In der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs wurde am Dienstag eine Fliegerbombe entdeckt. Zur Entschärfung am Donnerstag müssen 9500 Menschen evakuiert werden.

Von Marc Thomé

Mainz - Am Nachmittag des heutigen Dienstags wurde bei Bauarbeiten in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs eine britische 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Für die Entschärfung der Bombe müssen am Donnerstagmorgen rund 9500 Personen evakuiert werden. © Bild-Montage: Frederik von Erichsen/dpa, Landeshauptstadt Mainz Der Bombenfund fand bei Baumaßnahmen in der Paul-Denis-Straße unmittelbar neben dem Weltkulturerbe Alter Jüdischer Friedhof statt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagabend sagte, wurde umgehend der Kampfmittelräumdienst informiert. Die Spezialisten stellten nach ihrem Eintreffen fest, dass der Blindgänger entschärft werden muss. Allerdings sei der intakte Zünder der Fliegerbombe derzeit schwer zugänglich, sodass hier erst noch zusätzliche Maßnahmen vor der Entschärfung notwendig sind. Deshalb wurde diese für den Vormittag des kommenden Donnerstags angesetzt. Bombenfund Fliegerbombe in der Donau: Sprengung am Dienstagabend! Hierfür wird laut dem Feuerwehrsprecher eine 500-Meter-Zone um den Fundort der Bombe evakuiert. Etwa 9500 Personen, die bis um 9 Uhr am Donnerstagmorgen den Bereich verlassen haben müssen, sind davon betroffen. Erhebliche Behinderung bei Bussen und Bahnen erwartet Die Liste aller betroffenen Straßen und Hausnummern kann auf der Webseite der Stadt eingesehen werden. Hier können auch alle anderen Informationen zur Entschärfung abgerufen werden. Während der Sperrungen wird es am Donnerstag auch zu erheblichen Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr kommen.

