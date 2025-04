Anwohner dürfen wieder nach Hause: Bombe in Mannheim erfolgreich entschärft

Mannheim - Die bei Bauarbeiten in Mannheim gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft worden.

In einer Baugrube wurde die Bombe in Mannheim entdeckt. © Rene Priebe/dpa

Die 1500 in der Nähe des Fundortes lebenden Menschen, die zuvor in Sicherheit gebracht worden waren, dürfen wieder in ihre Häuser zurückkehren, wie die Stadt mitteilte.

Die Bombe wurde zuvor gegen 15.40 Uhr bei Tiefbauarbeiten im Bereich der Badener Straße gefunden.

Die Evakuierung im Stadtteil Seckenheim betraf Häuser in einem Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage sagte.

"Es kann ein größerer Einsatz werden, es kann ein längerer Einsatz werden", hatte sie auch gesagt.

Für betroffene Bürgerinnen und Bürger wurde in der Richard-Möll-Halle eine Anlaufstelle eingerichtet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren nach dem Fund am Donnerstagnachmittag im Einsatz.