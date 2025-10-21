Bombe am Hamburger Flughafen entdeckt
Von Lukas Karl Müller
Hamburg - Am Dienstag ist auf einer Baustelle am Hamburger Flughafen eine Brandbombe gefunden worden.
Es handle sich um eine sogenannte Stabbrandbombe, sagte eine Sprecherin der Hamburger Feuerwehr.
Die Feuerwehr sei gegen 12.15 Uhr über den Fund informiert worden. Der Kampfmittelräumdienst solle die Bombe, die sich zwischen einem Parkhaus und einem weiteren Gebäude befinde, begutachten.
Der Flughafen teilte mit, der Flugbetrieb sei aufgrund des Funds nicht beeinträchtigt.
Abweichend von der Feuerwehr sprach der Airport von Munition, die bei Erdarbeiten gefunden worden sei. Ein Sperrradius von 50 Metern um die Fundstelle sei angeordnet worden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa