Bombe am Hamburger Flughafen entdeckt

Hamburg - Am Dienstag ist auf einer Baustelle am Hamburger Flughafen eine Brandbombe gefunden worden.

Um die Fundstelle wurde ein Sperrradius von 50 Metern eingerichtet. © Marcus Brandt/dpa

Es handle sich um eine sogenannte Stabbrandbombe, sagte eine Sprecherin der Hamburger Feuerwehr.

Die Feuerwehr sei gegen 12.15 Uhr über den Fund informiert worden. Der Kampfmittelräumdienst solle die Bombe, die sich zwischen einem Parkhaus und einem weiteren Gebäude befinde, begutachten.

Der Flughafen teilte mit, der Flugbetrieb sei aufgrund des Funds nicht beeinträchtigt.