Bombe bei Schwimmbad-Bauarbeiten entdeckt: Evakuierung in Rastatt

Rastatt - In der Baugrube eines Hallenbad-Neubaus in Rastatt ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Entschärfung ist nach Angaben der Stadt für den letzten Sonntag im Oktober vorgesehen.

Der betroffene Radius soll Ende Oktober evakuiert werden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

In einem Radius von voraussichtlich bis zu 500 Metern um den Fundort soll der betroffene Bereich am 26. Oktober evakuiert werden. Eine aktuelle Gefahr für die Bevölkerung besteht den Angaben zufolge nicht.

Die Baustelle wurde stillgelegt und wird rund um die Uhr bewacht.

Die Stadt prüft derzeit, wie viele Menschen und welche Gebäude in der Nähe betroffen sein werden. Unklar war zunächst auch, inwieweit der Bahnverkehr beeinträchtigt sein wird. Vertreter der Bahn planen entsprechende Maßnahmen, wie eine Stadtsprecherin sagte.

Zudem laufen die Vorbereitungen, welche Hallen oder Örtlichkeiten den Betroffenen zum Zeitpunkt der Evakuierung als Aufenthalt zur Verfügung stehen.

Oberbürgermeisterin Monika Müller (SPD) sagte den "Badischen Neuesten Nachrichten", dass mehr als 1000 Menschen von der Evakuierung betroffen sein werden.

Auch Gottesdienste in betroffenen Kirchen und Moscheen müssen demnach wohl ausfallen.