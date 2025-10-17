Bombenfund in Stuttgart: Was Anwohner jetzt erwartet

Stuttgart - Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erwartet Menschen und Behörden im Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf ein unruhiges Wochenende.

Für die Entschärfung des Blindgängers sperrt die Polizei unter anderem die B295 vorübergehend ab. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach Angaben der Stadt müssen am Sonntag (19. Oktober) rund 3200 Menschen ihre Wohnungen verlassen, während die Fliegerbombe entschärft wird.

Die Evakuierung soll am Morgen um 9 Uhr beginnen.

Außerdem muss die Bundesstraße 295 vorübergehend gesperrt werden.

Dauer und Aufwand der Evakuierung hängen laut Stadt unter anderem von der Bauart und dem Zustand des Sprengkörpers ab.