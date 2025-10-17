Bombenfund in Stuttgart: Was Anwohner jetzt erwartet

Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erwartet Menschen und Behörden im Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf ein unruhiges Wochenende.

Von Martin Oversohl

Stuttgart - Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erwartet Menschen und Behörden im Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf ein unruhiges Wochenende.

Für die Entschärfung des Blindgängers sperrt die Polizei unter anderem die B295 vorübergehend ab. (Symbolbild)
Für die Entschärfung des Blindgängers sperrt die Polizei unter anderem die B295 vorübergehend ab. (Symbolbild)  © David Inderlied/dpa

Nach Angaben der Stadt müssen am Sonntag (19. Oktober) rund 3200 Menschen ihre Wohnungen verlassen, während die Fliegerbombe entschärft wird.

Die Evakuierung soll am Morgen um 9 Uhr beginnen.

Außerdem muss die Bundesstraße 295 vorübergehend gesperrt werden.

Bombenfund! Feuerwehr gibt Entwarnung, Blindgänger entschärft
Bombenfund Bombenfund! Feuerwehr gibt Entwarnung, Blindgänger entschärft

Dauer und Aufwand der Evakuierung hängen laut Stadt unter anderem von der Bauart und dem Zustand des Sprengkörpers ab.

Erst im August sorgte ein Bombenfund in Stuttgart für eine größere Evakuierung.
Erst im August sorgte ein Bombenfund in Stuttgart für eine größere Evakuierung.  © Pusch/SDMG/dpa

Der Blindgänger war vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden‐Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart entdeckt worden. Für die Entschärfung zieht die Stadt einen Sicherheitsbereich im Radius von etwa 400 Metern um die Fundstelle.

Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa, Pusch/SDMG/dpa

Mehr zum Thema Bombenfund: