Fliegerbombe entschärft: Stuttgarter dürfen zurück in ihre Häuser

Stuttgart - Eine in Stuttgart entdeckte Fliegerbombe ist erfolgreich entschärft worden. Die rund 3.200 Menschen, die ihre Wohnungen und Häuser zuvor hatten verlassen müssen, könnten nun zurück, sagte ein Polizeisprecher. Zwischenfälle oder Probleme habe es nicht gegeben. Auch die vorübergehend gesperrte Bundesstraße 295 sei wieder frei.

Nachdem gegen 11 Uhr die Evakuierung abgeschlossen war, konnte mit der Entschärfung begonnen werden. © -/SDMG/dpa

Der 240 Kilo schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war im Stadtteil Weilimdorf in Stuttgart gefunden worden. Am Morgen hatte die Evakuierung der Bewohnerinnen und Bewohner begonnen. Gegen 11 Uhr begannen dann Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, die Bombe auszugraben und zu entschärfen - knapp zwei Stunden später war das geschafft.

Etwa 50 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren an der Evakuierungsaktion beteiligt gewesen.



