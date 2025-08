Bombe in Köln gefunden! Entschärfung noch heute, Autobahnen rund um Fundstelle gesperrt

Köln - Bei Sondierungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Gremberger Autobahnbrücke wurde ein Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Die Bombe wird noch am Freitag entschärft.

Darüber hinaus sind die Auffahrt in Richtung Olpe in der Anschlussstelle Köln-Poll sowie die Abfahrt Köln-Gremberghoven bis auf Weiteres gesperrt.

Anwohner sind davon nicht betroffen. Allerdings ist die A4 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Süd sowie dem Dreieck Heumar seit 14 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Selbiges gilt für die A559 zwischen dem Kreuz Gremberg und dem Dreieck Gremberghoven.

Für die Entschärfung muss der Gefahrenbereich in einem Radius von 300 Metern abgesperrt werden. Das hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) festgelegt.

Erst am Dienstag wurde ein anderer Blindgänger in Köln-Lindenthal gefunden. Der KBD entschärfte die Bombe per Fernzündung. 1800 Anwohner waren davon betroffen.

Erstmeldung: 1. August, 13.14 Uhr; aktualisiert: 1. August, 14.32 Uhr