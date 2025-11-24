Bombe in Troisdorf entdeckt: B8 und Luftraum zum Flughafen gesperrt

Troisdorf - In Troisdorf am Rande Kölns ist am Montagnachmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe soll voraussichtlich noch im Laufe des Tages entschärft werden.

Experten begrenzten den Radius der Entschärfung auf 500 Meter rund um den Fundort. © Stadt Troisdorf

Demnach sei die 250 Kilogramm schwere englische Fliegerbombe laut einer Mitteilung der Stadt Troisdorf am Vormittag in der Moselstraße gefunden worden.

Wie es weiter heißt, sei für die Evakuierung ein Radius von 500 Metern festgelegt worden.

Anwohnende müssen den Bereich vollständig verlassen - erst dann kann mit der Entschärfung begonnen werden.

Als Anlaufpunkt für alle Evakuierenden dient die Stadthalle Troisdorf.