Bombe in Troisdorf entdeckt: B8 und Luftraum zum Flughafen gesperrt
Troisdorf - In Troisdorf am Rande Kölns ist am Montagnachmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe soll voraussichtlich noch im Laufe des Tages entschärft werden.
Demnach sei die 250 Kilogramm schwere englische Fliegerbombe laut einer Mitteilung der Stadt Troisdorf am Vormittag in der Moselstraße gefunden worden.
Wie es weiter heißt, sei für die Evakuierung ein Radius von 500 Metern festgelegt worden.
Anwohnende müssen den Bereich vollständig verlassen - erst dann kann mit der Entschärfung begonnen werden.
Als Anlaufpunkt für alle Evakuierenden dient die Stadthalle Troisdorf.
Auch auf den Straßenverkehr und Luftraum hat die Evakuierung Einfluss. Neben einer Teilsperrung der B8 ist auch der Luftraum zum Flughafen Köln gesperrt worden.
Titelfoto: Stadt Troisdorf