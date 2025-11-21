250-Kilogramm-Bombe in Cottbus: Menschen müssen sich auf Einschränkungen einstellen

Cottbus - Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe auf dem Gelände der Deutschen Bahn in Cottbus wird heute der Zugverkehr für einige Stunden eingestellt.

Die Entschärfung einer Bombe sorgt für Einschränkungen in Cottbus. (Archivbilld) © Frank Hammerschmidt/dpa

Wie die Bahn mitteilte, fallen ab 9 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr auf mehreren Linien Fahrten aus. Busse und Straßenbahnen fahren laut Stadt aber ohne Einschränkungen.

Rund 500 Cottbuser müssen am Morgen wegen der Bomben-Entschärfung ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadt ankündigte.

Ein Sperrkreis, der 300 Meter umfasse, werde zu 8 Uhr eingerichtet. Die Turnhalle der Bauhausschule in der August-Bebel-Straße stehe als Notunterkunft zur Verfügung.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst versucht, den Zünder der 250 Kilogramm schweren Bombe auszubauen und unschädlich zu machen.