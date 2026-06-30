Bombenentschärfung: A12 wird vorübergehend gesperrt

Briesen - Wegen einer Bombenentschärfung im Oder-Spree-Kreis muss eine Autobahn gesperrt werden. Autofahrer müssen umplanen.

Auf der A12 kann es zu erheblichen Verzögerungen während der Sperrung kommen. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Die A12 wird am Mittwoch (1. Juli) wegen einer Bombenentschärfung zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde-Ost und Müllrose gesperrt.

Die Entschärfung bei Briesen sei zwischen 9 und 11 Uhr geplant, teilte das Amt Odervorland mit. Dazu gehört die Gemeinde Briesen im Oder-Spree-Kreis. Autofahrer müssen Umwege und mehr Fahrtzeit einplanen.

Die Dauer der Autobahnsperrung richtet sich nach dem Verlauf des Einsatzes der Kampfmittelspezialisten, wie es hieß.