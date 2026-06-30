Bombenentschärfung: A12 wird vorübergehend gesperrt
Von Monika Wendel
Briesen - Wegen einer Bombenentschärfung im Oder-Spree-Kreis muss eine Autobahn gesperrt werden. Autofahrer müssen umplanen.
Die A12 wird am Mittwoch (1. Juli) wegen einer Bombenentschärfung zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde-Ost und Müllrose gesperrt.
Die Entschärfung bei Briesen sei zwischen 9 und 11 Uhr geplant, teilte das Amt Odervorland mit. Dazu gehört die Gemeinde Briesen im Oder-Spree-Kreis. Autofahrer müssen Umwege und mehr Fahrtzeit einplanen.
Die Dauer der Autobahnsperrung richtet sich nach dem Verlauf des Einsatzes der Kampfmittelspezialisten, wie es hieß.
Aus Sicherheitsgründen wird ein Sperrkreis mit einem Radius von einem Kilometer um die Fundstelle eingerichtet. Eine Evakuierung von Anwohnern sei nicht nötig, so die Gemeindeverwaltung.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa