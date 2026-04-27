Bombenfund auf Gestüt: 33 Pferde evakuiert

Marbach am Neckar - Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe haben 27 Menschen und 33 Pferde das Haupt- und Landgestüt im baden-württembergischen Marbach vorübergehend verlassen müssen.

Das Haupt- und Landgestüt im baden-württembergischen Marbach ist evakuiert worden. (Archivfoto) © Thomas Warnack/dpa

Ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger wurde bei Such- und Baggerarbeiten auf dem Gelände des Gestüts gefunden, wie die Polizei in Reutlingen am Montag mitteilte. Es musste evakuiert werden.

Gesperrt wurden außerdem zwei Landstraßen in der Nähe und eine Bahntrasse. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdiensts aus Stuttgart rückten an.