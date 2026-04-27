Bombenfund auf Gestüt: 33 Pferde evakuiert

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27 Menschen und 33 Pferde haben das Haupt- und Landgestüt im baden-württembergischen Marbach verlassen müssen. Eine Bombe wurde entdeckt.

Marbach am Neckar - Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe haben 27 Menschen und 33 Pferde das Haupt- und Landgestüt im baden-württembergischen Marbach vorübergehend verlassen müssen.

Das Haupt- und Landgestüt im baden-württembergischen Marbach ist evakuiert worden. (Archivfoto)
Das Haupt- und Landgestüt im baden-württembergischen Marbach ist evakuiert worden. (Archivfoto)  © Thomas Warnack/dpa

Ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger wurde bei Such- und Baggerarbeiten auf dem Gelände des Gestüts gefunden, wie die Polizei in Reutlingen am Montag mitteilte. Es musste evakuiert werden.

Gesperrt wurden außerdem zwei Landstraßen in der Nähe und eine Bahntrasse. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdiensts aus Stuttgart rückten an.

Ein demontierter Zünder auf einer entschärften Weltkriegsbombe. (Archivfoto)
Ein demontierter Zünder auf einer entschärften Weltkriegsbombe. (Archivfoto)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Entschärfung der Bombe dauerte den Angaben zufolge 15 Minuten. Danach wurden die Sperrungen aufgehoben, Pferde und Menschen kehrten zurück zum Gestüt.

Titelfoto: Fotomontage: Thomas Warnack/dpa // Rolf Vennenbernd/dpa

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