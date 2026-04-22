Explosiver Fund in Hamburg! A7 nach Sprengung wieder frei
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Hamburg - Explosiver Fund in Hamburg! Im Stadtteil Marmstorf ist am Mittwochvormittag auf einem Industriegelände ein Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.
Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, handelt es sich dabei um den Kopf einer Panzerfaust, der 2,5 Kilogramm TNT enthält.
Da ein Abtransport zu gefährlich ist, wurde das Kampfmittel gegen 12.20 Uhr erfolgreich gesprengt.
Dafür musste auch die angrenzende A7 kurzzeitig in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Marmstorf und Seevetal gesperrt werden.
Erstmeldung, 22. April, 12.30 Uhr; aktualisiert um 12.49 Uhr.
Titelfoto: Lenthe-Medien