Explosiver Fund in Hamburg! A7 nach Sprengung wieder frei

Hamburg - Explosiver Fund in Hamburg! Im Stadtteil Marmstorf ist am Mittwochvormittag auf einem Industriegelände ein Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

In Hamburg-Marmstorf ist am Mittwochvormittag der Kopf einer Panzerfaust entdeckt worden. Er wurde vor Ort gesprengt. © Lenthe-Medien

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, handelt es sich dabei um den Kopf einer Panzerfaust, der 2,5 Kilogramm TNT enthält.

Da ein Abtransport zu gefährlich ist, wurde das Kampfmittel gegen 12.20 Uhr erfolgreich gesprengt.