Explosiver Fund in Hamburg! A7 nach Sprengung wieder frei

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Die A7 muss nach dem Fund eines Kampfmittel im Hamburger Süden kurzzeitig gesperrt werden. Der Kopf einer Panzerfaust wurde erfolgreich gesprengt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Explosiver Fund in Hamburg! Im Stadtteil Marmstorf ist am Mittwochvormittag auf einem Industriegelände ein Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

In Hamburg-Marmstorf ist am Mittwochvormittag der Kopf einer Panzerfaust entdeckt worden. Er wurde vor Ort gesprengt.
In Hamburg-Marmstorf ist am Mittwochvormittag der Kopf einer Panzerfaust entdeckt worden. Er wurde vor Ort gesprengt.  © Lenthe-Medien

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, handelt es sich dabei um den Kopf einer Panzerfaust, der 2,5 Kilogramm TNT enthält.

Da ein Abtransport zu gefährlich ist, wurde das Kampfmittel gegen 12.20 Uhr erfolgreich gesprengt.

Dafür musste auch die angrenzende A7 kurzzeitig in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Marmstorf und Seevetal gesperrt werden.

Erstmeldung, 22. April, 12.30 Uhr; aktualisiert um 12.49 Uhr.

Titelfoto: Lenthe-Medien

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