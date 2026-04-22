Schockmoment bei Gartenarbeit: Mann fällt plötzlich Handgranate in die Schubkarre

Neißeaue/Kittlitz - Im Landkreis Görlitz wurden am Dienstag an gleich zwei unterschiedlichen Orten Granaten entdeckt.

Beim Erdesieben fand ein Mann aus Neißeaue eine Granate. (Symbolfoto) © 123rf/ schan

Gegen 18.50 Uhr alarmierte ein Mann aus Neißeaue die Polizei, als er plötzlich eine Handgranate in seiner Schubkarre sah. Diese war beim Erdesieben zum Vorschein gekommen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde laut Polizei hinzugezogen, welcher die Fundmunition später abholte.

Die Experten vermuten, dass es sich eventuell um eine Übungsgranate handelte.

Auch im Löbauer Ortsteil Kittlitz war die Aufregung groß, als spielende Kinder am Abend im Wald eine Granate entdeckten.