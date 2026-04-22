Schockmoment bei Gartenarbeit: Mann fällt plötzlich Handgranate in die Schubkarre

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In Neißeaue und in Kittlitz in Sachsen wurden am Dienstag Grananten gefunden.

Von Anne-Sophie Mielke

Neißeaue/Kittlitz - Im Landkreis Görlitz wurden am Dienstag an gleich zwei unterschiedlichen Orten Granaten entdeckt.

Beim Erdesieben fand ein Mann aus Neißeaue eine Granate. (Symbolfoto)
Beim Erdesieben fand ein Mann aus Neißeaue eine Granate. (Symbolfoto)  © 123rf/ schan

Gegen 18.50 Uhr alarmierte ein Mann aus Neißeaue die Polizei, als er plötzlich eine Handgranate in seiner Schubkarre sah. Diese war beim Erdesieben zum Vorschein gekommen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde laut Polizei hinzugezogen, welcher die Fundmunition später abholte.

Die Experten vermuten, dass es sich eventuell um eine Übungsgranate handelte.

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Auch im Löbauer Ortsteil Kittlitz war die Aufregung groß, als spielende Kinder am Abend im Wald eine Granate entdeckten.

Diese leere Granate fanden Kinder in einem Wald in Kittlitz.
Diese leere Granate fanden Kinder in einem Wald in Kittlitz.  © Polizei Görlitz
Die Fundmunition aus der Schubkarre in Neißeaue.
Die Fundmunition aus der Schubkarre in Neißeaue.  © Polizei Görlitz

Zwei Granatenfunde im Landkreis Görlitz

Ihre Eltern informierten anschließend die Polizei. Als die Beamten eintrafen, führten die Kinder sie zur Fundstelle "Am Göpelteich".

Dort stellten die Polizisten die leere Übungshandgranate dann sicher.

Titelfoto: Bildmontage/Polizei Görlitz, 123rf/ schan

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