Beim Spielen im Wald: Hund findet Phosphorbombe

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Gefährlicher Spürsinn: Ein Hund ist am Samstagnachmittag in Wuppertal beim Spielen im Wald zufällig auf eine Phosphorbombe gestoßen.

Von Frederick Rook

Wuppertal - Gefährlicher Spürsinn: Ein Hund ist am Samstagnachmittag in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) beim Spielen in einem Waldstück zufällig auf eine Phosphorbombe gestoßen.

Die britische Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde von einem Hund im Wald entdeckt.
Die britische Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde von einem Hund im Wald entdeckt.  © Tim Oelbermann

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte die Fellnase den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gegen 17.45 Uhr an der Straße "Zur Kaisereiche" während eines Spaziergangs mit ihrem Herrchen.

Ob die Bombe vergraben war und von dem Hund ausgegraben wurde oder ob sie bereits aufgedeckt dort herumlag, konnte der Sprecher nicht sagen.

Nachdem der Spaziergänger das für ihn zunächst noch unbekannte Objekt aus Metall gesichtet hatte, alarmierte er richtigerweise umgehend die Polizei und das örtliche Ordnungsamt.

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Vor Ort stellten die entsandten Beamten dann einen Gegenstand fest, der optisch tatsächlich an eine Bombe erinnerte.

Umgehend wurde der Kontakt zum Kampfmittelräumdienst aufgenommen, der den anfänglichen Verdacht anhand eines Fotos bereits aus der Ferne bestätigen konnte.

Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kann nicht vor Ort gesprengt werden

In diesem Spezialfahrzeug der Bezirksregierung wurde der Blindgänger abtransportiert.
In diesem Spezialfahrzeug der Bezirksregierung wurde der Blindgänger abtransportiert.  © Oelbermann

Nach TAG24-Informationen soll es sich bei dem rund 80 Jahre alten Fundstück um ein 15 Kilogramm schweres Geschoss gehandelt haben.

Da eine erhebliche Gefahr einer Detonation durch den Kontakt mit Sauerstoff bestand, rückte zusätzlich auch noch die Wuppertaler Feuerwehr aus.

Kontrolliert gesprengt werden konnte die britische Fliegerbombe vor Ort allerdings nicht, weshalb die Sprengstoffexperten der Bezirksregierung Düsseldorf sie in einer luftdichten Verpackung sicherstellten und anschließend in einem bereitgestellten Spezialfahrzeug abtransportierten.

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Laut Aussage eines Kampfmittelspezialisten sollte das hochexplosive Fundstück später dann in einer Werkstatt unschädlich gemacht werden.

Verletzte gab es bei dem ungewöhnlichen Einsatz glücklicherweise nicht. Auch Hund und Herrchen sind wohlauf.

Titelfoto: Tim Oelbermann

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