Beim Spielen im Wald: Hund findet Phosphorbombe

Wuppertal - Gefährlicher Spürsinn: Ein Hund ist am Samstagnachmittag in Wuppertal ( Nordrhein-Westfalen ) beim Spielen in einem Waldstück zufällig auf eine Phosphorbombe gestoßen.

Die britische Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde von einem Hund im Wald entdeckt. © Tim Oelbermann

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte die Fellnase den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gegen 17.45 Uhr an der Straße "Zur Kaisereiche" während eines Spaziergangs mit ihrem Herrchen.

Ob die Bombe vergraben war und von dem Hund ausgegraben wurde oder ob sie bereits aufgedeckt dort herumlag, konnte der Sprecher nicht sagen.

Nachdem der Spaziergänger das für ihn zunächst noch unbekannte Objekt aus Metall gesichtet hatte, alarmierte er richtigerweise umgehend die Polizei und das örtliche Ordnungsamt.

Vor Ort stellten die entsandten Beamten dann einen Gegenstand fest, der optisch tatsächlich an eine Bombe erinnerte.

Umgehend wurde der Kontakt zum Kampfmittelräumdienst aufgenommen, der den anfänglichen Verdacht anhand eines Fotos bereits aus der Ferne bestätigen konnte.