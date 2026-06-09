Bombenfund bei Oranienburg: Landstraße muss gesperrt werden

Oranienburg (Oberhavel) - Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Dienstag bei einer regulären Absuche einen Bombenblindgänger in einem Waldstück bei Oranienburg entdeckt.

Der Blindgänger liegt an der Oberfläche und muss nicht extra ausgegraben werden. (Symbolfoto) © Thomas Frey/dpa

Die Bombe liegt an der Oberfläche am Mühlenbecker Weg hinter dem Ortsausgang Lehnitz und muss nicht aufwendig freigelegt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Nach bisherigem Stand soll der Blindgänger noch in dieser Woche entschärft oder gesprengt werden.

Um die Fundstelle in Brandenburg wird gegenwärtig ein Sperrkreis mit einem Radius von 100 Metern eingerichtet, der nicht betreten werden darf.

Im Sperrkreis wohnten keine Menschen, es befänden sich auch keine Gebäude dort.