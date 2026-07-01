Empfindliche Panzergranate sorgt für Evakuierung und Sperrungen

Ebersberg - Eine Panzergranate wurde in Ebersberg (Oberbayern) gefunden und gesprengt.

Ein Sprengkommando rückte nach Eberberg aus, um die Granate unschädlich zu machen. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fanden Mitarbeiter der Kläranlage Ebersberg am Mittwochmorgen im Fluss Ebrach bei Räumungsarbeiten einen verdächtig aussehenden Gegenstand.

Das Sprengkommando des Landeskriminalamts habe den Gegenstand als eine Gewehrpanzergranate 30 identifiziert.

Demnach sind diese Granaten sehr empfindlich, weshalb vor Ort gesprengt werden musste. Die umliegenden Gebäude seien geräumt, die Straßen gesperrt und der Zugverkehr gestoppt worden.