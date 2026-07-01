Empfindliche Panzergranate sorgt für Evakuierung und Sperrungen
Von Robin Pfeiffer
Ebersberg - Eine Panzergranate wurde in Ebersberg (Oberbayern) gefunden und gesprengt.
Wie die Polizei mitteilte, fanden Mitarbeiter der Kläranlage Ebersberg am Mittwochmorgen im Fluss Ebrach bei Räumungsarbeiten einen verdächtig aussehenden Gegenstand.
Das Sprengkommando des Landeskriminalamts habe den Gegenstand als eine Gewehrpanzergranate 30 identifiziert.
Demnach sind diese Granaten sehr empfindlich, weshalb vor Ort gesprengt werden musste. Die umliegenden Gebäude seien geräumt, die Straßen gesperrt und der Zugverkehr gestoppt worden.
Wie die Polizei mitteilte, verlief die Sprengung reibungslos. Es seien keine Personen verletzt worden und es sei kein Schaden entstanden. Die Sperrungen konnten laut Polizei noch am Vormittag wieder aufgehoben werden.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa