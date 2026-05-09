Bombenfund in Eberswalde: Schulen, Kitas und Seniorenheime im Sperrgebiet

Eberswalde (Barnim) - Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Samstag rund 3000 Menschen im Stadtgebiet von Eberswalde ihre Wohnungen verlassen.

In Eberswalde muss am Samstag der Kampfmittelbeseitigungsdienst aktiv werden. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Sie seien bis 8 Uhr aufgerufen, sich aus dem Sperrgebiet zu bewegen, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Zone befindet sich rund um die Johanniskirche, dem Fundort der 100-Kilo-Bombe. Sie war am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Am Nachmittag soll die Bombe vor Ort entschärft werden. "Wir hoffen darauf, dass keine Sprengung notwendig sein wird", so der Sprecher.

"Das Sperrgebiet ist dicht bebaut." Im Gebiet mit einem Radius von 350 Metern gibt es ihm zufolge Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen. Auch deshalb sei der Samstag als Tag für die Entschärfung gewählt worden.

Damit eine mögliche Druckwelle besser entweichen kann, sollen in dem Bereich um die Johanniskirche die der Kirche zugewandten Fenster vollständig geöffnet sein, Rollläden sollen zugleich geschlossen bleiben.

Wer keine andere Unterkunft hat, kann in die Turnhalle in der Alfred-Dengler-Straße kommen. Mitzunehmen ist nur das Nötigste wie Ausweisdokumente, Medikamente, wichtige Unterlagen und Tiere, die betreut werden müssen.