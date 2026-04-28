Großeinsatz beendet: Bombe in Köln-Niehl entschärft

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Die bei Bauarbeiten entdeckte Weltkriegsbombe in Köln-Niehl ist am Dienstagabend erfolgreich entschärft worden.

Von Jonas Reihl

Köln - Die bei Bauarbeiten entdeckte Weltkriegsbombe in Köln-Niehl ist am Dienstagabend erfolgreich entschärft worden. Gegen 19.45 Uhr gab der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland Entwarnung.

Von Links: Mike Kaledat (Einsatzleiter Ordnungsamt Stadt Köln), Marcel Biewald und Christoph Wassenberg (Kampfmittelbeseitigungsdienst) mit der entschärften Bombe.
Von Links: Mike Kaledat (Einsatzleiter Ordnungsamt Stadt Köln), Marcel Biewald und Christoph Wassenberg (Kampfmittelbeseitigungsdienst) mit der entschärften Bombe.  © Stadt Köln/Tim Walther

Der Ein-Zentner-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der auf einem Privatgrundstück an der Amsterdamer Straße gefunden worden war, konnte ohne Probleme unschädlich gemacht werden. Jetzt wird die Bombe abtransportiert, die Sperrungen werden nach und nach aufgehoben.

Für die rund 2500 betroffenen Anwohner bedeutet das: Sie dürfen endlich zurück in ihre Wohnungen. Rund 160 Menschen hatten während der Evakuierung in der Turnhalle des Erich-Kästner-Gymnasiums ausgeharrt.

Auch einige besondere Fälle gab es: 25 Personen mussten per Krankentransport aus dem Sperrbereich gebracht und nach der Entschärfung wieder zurückgefahren werden.

Bombenfund auf Gestüt: 33 Pferde evakuiert
Bombenfund Bombenfund auf Gestüt: 33 Pferde evakuiert

Trotz der angespannten Lage verlief der Einsatz erstaunlich ruhig. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine besonderen Zwischenfälle, auch niemand widersetzte sich der Evakuierung.

Der Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle festgelegt.
Der Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle festgelegt.  © Stadt Köln

Im Einsatz waren zahlreiche Kräfte: Das Ordnungsamt rückte mit 129 Mitarbeitenden an, die Feuerwehr mit fünf, Hilfsorganisationen mit 31, die Polizei mit 16 und die KVB mit zwei Kräften.

Mit der Entschärfung normalisiert sich nun auch der Verkehr wieder. Die KVB-Linie 16 fährt wieder ohne Einschränkungen, auch die Straßensperren werden Stück für Stück aufgehoben. Trotzdem kann es noch zu Verzögerungen kommen.

Erstmeldung: 28. April, 12.40 Uhr; zuletzt aktualisiert: 28. April, 20.41 Uhr

Titelfoto: Stadt Köln/Tim Walther

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