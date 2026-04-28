Großeinsatz beendet: Bombe in Köln-Niehl entschärft

Köln - Die bei Bauarbeiten entdeckte Weltkriegsbombe in Köln -Niehl ist am Dienstagabend erfolgreich entschärft worden. Gegen 19.45 Uhr gab der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland Entwarnung.

Von Links: Mike Kaledat (Einsatzleiter Ordnungsamt Stadt Köln), Marcel Biewald und Christoph Wassenberg (Kampfmittelbeseitigungsdienst) mit der entschärften Bombe. © Stadt Köln/Tim Walther

Der Ein-Zentner-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der auf einem Privatgrundstück an der Amsterdamer Straße gefunden worden war, konnte ohne Probleme unschädlich gemacht werden. Jetzt wird die Bombe abtransportiert, die Sperrungen werden nach und nach aufgehoben.

Für die rund 2500 betroffenen Anwohner bedeutet das: Sie dürfen endlich zurück in ihre Wohnungen. Rund 160 Menschen hatten während der Evakuierung in der Turnhalle des Erich-Kästner-Gymnasiums ausgeharrt.

Auch einige besondere Fälle gab es: 25 Personen mussten per Krankentransport aus dem Sperrbereich gebracht und nach der Entschärfung wieder zurückgefahren werden.

Trotz der angespannten Lage verlief der Einsatz erstaunlich ruhig. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine besonderen Zwischenfälle, auch niemand widersetzte sich der Evakuierung.