Granatenfund in Hamburg: Sprengung erfolgreich, Sperrungen werden aufgehoben

Hamburg - Gefährlicher Fund in der Hansestadt: In der Straße Voßdrift im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek ist am Mittwoch eine Sprenggranate entdeckt worden. Bereits nach kurzer Zeit wurde die Sprengung erfolgreich durchgeführt.

Der Kampfmittelräumdienst rückt zur kontrollierten Sprengung aus. (Symbolfoto) © Swen Pförtner/dpa

Wie die Feuerwehr Hamburg gegen 11 Uhr am Mittwochvormittag mitteilte, sei die Granate nicht transportfähig gewesen. Der Kampfmittelräumdienst hatte sie deshalb direkt vor Ort kontrolliert gesprengt.

Dabei konnte es einem deutlich hörbaren Knall kommen. "Es besteht kein Grund zur Sorge", so die Behörden kurz vor der Sprengung. Für die Bevölkerung hatte die Entdeckung dennoch spürbare Folgen: Rund um die Fundstelle wurde ein Sicherheitsbereich eingerichtet, im Umkreis von etwa 300 Metern kam es zu Sperrungen.