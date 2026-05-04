Neues Grab bringt Fliegerbombe ans Licht: Friedhof muss evakuiert werden

Nürnberg - Beim Ausheben eines Fundaments für ein neues Urnenfeld wurde am Montagnachmittag eine Fliegerbombe auf dem Südfriedhof in Nürnberg entdeckt.

Polizisten stehen am Eingang zum gesperrten Südfriedhof in Nürnberg. © NEWS5 / David Oßwald

Wie die Stadt mitteilte, wurde der 70 Kilogramm schwere Bildgänger im östlichen Bereich unweit der Trierer Straße gefunden. Es handelte sich um eine amerikanische Fliegerbombe mit einem Zündkopf. Feuerwehr, Polizei sowie der Kampfmittelräumdienst wurden alarmiert.

Um die Bombe zu entschärfen, mussten der Friedhof und angrenzende Wohnhäuser evakuiert werden. Rund 300 Menschen waren betroffen, zehn Personen mussten zwischenzeitlich in der Georg-Holzbauer-Schule betreut werden.

Gegen 20 Uhr gab die Stadt dann die Entwarnung: Die Bombe konnte erfolgreich entschärft werden. "Die Betroffenen können den Abend und die Nacht daheim verbringen", so die Stadt.

Alle Sperrungen in den umliegenden Straßen wurden aufgehoben. Auch der zuvor gesperrte Luftraum und der nahe Rangierbahnhof wurden freigegeben.