Bombenfund in Hamburg: Blindgänger erfolgreich gesprengt

Hamburg - Am Mittwoch wurde in Hamburg eine Bombe gefunden. Bereits am Abend konnte der Blindgänger erfolgreich gesprengt werden.

Auf dem Gelände einer Raffinerie in Hamburg-Heimfeld wurde am heutigen Mittwoch eine Bombe gefunden. Sie soll noch heute Abend gesprengt werden. (Symbolfoto) © Frank Molter/dpa

Die Feuerwehr teilte via X (ehemals Twitter) um kurz nach 18 Uhr mit, dass der Kampfmittelräumdienst die englische, rund 250 Pfund (circa 113 Kilogramm) schwere Sprengbombe mit Langzeitzünder gesprengt habe.

Der Blindgänger war am Nachmittag auf dem Betriebsgelände der Holborn Raffinerie in Heimfeld an der Moorburger Straße entdeckt worden. Dort waren bereits in der Vergangenheit immer wieder Bomben gefunden worden.

Da die Bombe in zehn Metern Tiefe lag, war eine Entschärfung aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Sie musste deshalb kontrolliert gesprengt werden.

Die Sprengladung musste dabei direkt an der Bombe angebracht werden. Dafür musste ein Taucher durch einen Bergungsschacht in die Tiefe tauchen.