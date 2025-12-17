Anwohner evakuiert: Schwere Weltkriegsbombe im Jerichower Land entdeckt
Güsen - Plötzlich Alarm! In Güsen (Landkreis Jerichower Land) mussten Bauarbeiten wegen einer gefährlichen Bedrohung unterbrochen werden.
Dort wurde am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr eine 150 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entdeckt. Sie kam bei Bohrungsarbeiten zum Vorschein.
Ein Mitarbeiter des Landkreises habe anschließend die Polizei verständigt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Auch Anwohner mussten vorsorglich evakuiert werden. Dies sei schnell und reibungslos durch Verantwortliche der Gemeinde geschehen, teilten die Beamten mit.
Zudem musste vorübergehend die Landstraße 54 gesperrt werden.
Die anschließende Entschärfung führte ein Team des Kampfmittelbeseitigungsdienstes durch. Ihre erfolgreiche Arbeit verlief ohne weitere Vorkommnisse, hieß es.
Titelfoto: Bildmontage: Philipp Schulze/dpa, Polizeirevier Jerichower Land