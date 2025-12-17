Anwohner evakuiert: Schwere Weltkriegsbombe im Jerichower Land entdeckt

Güsen - Plötzlich Alarm! In Güsen ( Landkreis Jerichower Land ) mussten Bauarbeiten wegen einer gefährlichen Bedrohung unterbrochen werden.

Diese 150 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe sorgte für viel Wirbel in Güsen. © Bildmontage: Philipp Schulze/dpa, Polizeirevier Jerichower Land

Dort wurde am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr eine 150 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entdeckt. Sie kam bei Bohrungsarbeiten zum Vorschein.

Ein Mitarbeiter des Landkreises habe anschließend die Polizei verständigt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Auch Anwohner mussten vorsorglich evakuiert werden. Dies sei schnell und reibungslos durch Verantwortliche der Gemeinde geschehen, teilten die Beamten mit.

Zudem musste vorübergehend die Landstraße 54 gesperrt werden.