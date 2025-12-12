Hanau-Bombe gesprengt, mehrere Häuser beschädigt

Hanau - Späte Überraschung! Die Art der Bombe, die in Hanau am Donnerstag kontrolliert gesprengt wurde, ist nach Angaben des Regierungspräsidiums von den beteiligten Experten falsch eingeschätzt worden. Mehrere Häuser wurden beschädigt.

Einige Häuser in unmittelbarer Nähe wurden durch die kontrollierte Sprengung der Bombe beschädigt. © Michael Bauer/dpa

"Wir sind von einer Brandbombe ausgegangen, es war letztendlich eine Sprengbombe", sagte der Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt, Matthias Schaider. Die Bombe sei statt mit Phosphor mit Sprengstoff gefüllt gewesen.

Man gehe jedoch davon aus, dass die Auswirkungen der Sprengung in jedem Fall gleich gewesen wären.

"Entsprechend waren die Vorsichtsmaßnahmen genau die richtigen." Transportfähig sei die Bombe nicht gewesen, da der Zünder stark beschädigt gewesen sei.

Bei der Bombenentschärfung sind mehrere Häuser beschädigt worden, verletzt wurde nach Angaben der Stadt niemand. Bis zu 60 Anwohner könnten von den Sachschäden betroffen sein. Eine erste Einschätzung laufe derzeit.