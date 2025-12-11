Hanau räumt für Bombensprengung: 4500 Menschen betroffen

Hanau - Vor der kontrollierten Sprengung einer Weltkriegsbombe in Hanau sind am frühen Morgen die ersten Evakuierungs- und Sicherungsmaßnahmen eingeleitet worden

Um 7 Uhr begann die Evakuierung der 4500 Personen aus dem betroffenen Bereich. © Michael Bauer/dpa

Rund 4500 Menschen in einem Umkreis von rund 1000 Metern um die Fundstelle müssen vor der für 12 Uhr geplanten Sprengung ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Stadt Hanau rechnet mit massiven Auswirkungen.

Bereits um 7 Uhr wurde die Abfahrt "Hafen" der Bundesstraße 43a gesperrt.

Ab 9.30 Uhr wird die viel befahrene vierspurige Strecke zwischen dem Hanauer Kreuz und der Abfahrt Steinheim komplett gesperrt. Die Strecke ist eine wichtige Verbindung zwischen den Autobahnen 3 und 66 mitten im Rhein-Main-Gebiet.

Die Bahnhöfe in den beiden Stadtteilen Großauheim und Klein-Auheim wurden ebenfalls ab 7 Uhr geschlossen. Ab 11 Uhr soll der Bahnverkehr in der Evakuierungszonen komplett ruhen.

Der S-Bahnverkehr zwischen Hanau Hauptbahnhof und Offenbach sollte den Angaben zufolge jedoch nicht betroffen sein.

Für die betroffenen Menschen sind Betreuungsstellen und Notunterkünfte in Mehrzweck- und Sporthallen vorbereitet. In den beiden Stadtteilen Großauheim und Klein-Auheim sollen an 8 Uhr Busse die Bewohnerinnen und Bewohner der Evakuierungszone dorthin bringen.