27.05.2025 07:58 775 Bombenfund in Köln: Blindgänger erfolgreich entschärft

In der Kölner Innenstadt ist am Montagnachmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe muss in der Nacht entschärft werden.

Von Maurice Hossinger, Jonas Reihl

Köln - In der Kölner Innenstadt ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Am Dienstagmorgen wurde die Fliegerbombe schließlich entschärft.

Anlaufstelle für Anwohner wird bekanntgegeben Mehr anzeigen Der Blindgänger konnte am Dienstagmorgen erfolgreich entschärft werden. © Stadt Köln Nach Angaben der Stadt Köln wurde die Fünf-Zentner schwere Bombe mit Heckaufschlagszünder am Montagabend bei Bauarbeiten in der Südstadt im Bereich des Sachsenrings gefunden. Weil der Blindgänger zuvor durch die Überfahrt mit einem Baustellenfahrzeug bewegt worden war, war sofort klar: Die Bombe muss schnellstmöglich entschärft werden. Die Stadt begann daher umgehend mit der Evakuierung der Anwohnerinnen und Anwohner. Am Dienstagmorgen hat die Stadt dann die Freigabe für die Entschärfung erteilt bekommen. Um 7.10 Uhr wurde der Blindgänger schließlich erfolgreich unschädlich gemacht. Bombenfund Aufatmen in Köln: Kampfmittel-Team macht US-Bombe unschädlich Der Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Düsseldorf (KBD) mit einem Radius von 400 Metern rund um die Fundstelle festgelegt. Knapp 5200 Anwohnerinnen und Anwohner musste daher noch in der Nacht evakuiert werden. Anlaufstelle im Berufskolleg Humboldtstraße voll belegt Der Evakuierungsradius wurde auf 400 Meter rund um den Fundort festgelegt. © Stadt Köln Um 0.45 Uhr begannen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sowie des Ordnungsamts daher mit dem ersten Klingeldurchgang. Weil viele Betroffene zu dieser Zeit allerdings bereits schliefen, dauerte das ungewöhnlich lange: Erst nach knapp dreieinhalb Stunden konnte der erste Rundgang beendet werden. Ab 4.30 Uhr begann dann der zweite Klingeldurchgang, ehe die Stadt gegen 6.30 Uhr die Freigabe zur Entschärfung des Blindgängers erhielt. Zudem mussten zahlreiche Straßen rund um die Fundstelle gesperrt werden. Dazu zählen: Bombenfund Fliegerbombe in Teltow entdeckt: Auch Berlin von Evakuierung betroffen Am Pantaleonsberg/Vor den Siebenburgen

Waisenhausgasse

Steinstraße

Ulrichgasse ab Isabellenstraße

Kartäusergasse

Sachsenring

Vorgebirgstraße

Östlicher Bereich Lothringer Straße, Vondelstraße

Volksgartenstraße ab Vorgebirgstraße

Eifelplatz (mit Beginn Pfälzer Straße und Saarstraße)

Am Duffesbach

Burgunderstraße Höhe "Am Duffesbach"

Salierring Höhe "Am Duffesbach"

Pantaleonswall

Trierer Straße ab "Am Duffesbach" Die Sperrungen bleiben zunächst noch bestehen. Erst, wenn die unschädlich gemachte Bombe mit einem Kran geborgen und abtransportiert wurde, werden die Straßen wieder schrittweise freigegeben. Wann das geschehen wird, ist aktuell noch nicht klar. Erstmeldung: 26. Mai, 22.10 Uhr; aktualisiert: 27. Mai, 7.58 Uhr

Titelfoto: Stadt Köln