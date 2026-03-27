Bombenfund in Köln: Blindgänger muss noch am Freitag entschärft werden

Köln - Bei Sondierungsarbeiten in Köln -Bilderstöckchen wurde am Freitagvormittag eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Blindgänger muss noch im Laufe des Tages entschärft werden.

Immer wieder werden Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln gefunden. Hier ein Blindgänger, der im Juli 2025 der Universitätsklinik gefunden und entschärft wurde. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder sei auf einem Privatgrundstück an der Robert-Perthel-Straße auf Höhe der gleichnamigen KVB-Haltestelle entdeckt worden, teilt die Stadt mit.

Für die Entschärfung muss der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) sowie das Ordnungsamt der Stadt Köln sind bereits vor Ort.

Der endgültige Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Rund 220 Personen werden daher von der Evakuierung betroffen sein, teilt das Ordnungsamt mit. Zudem muss mit Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.