Bombenfund in Köln: Blindgänger muss noch am Freitag entschärft werden
Köln - Bei Sondierungsarbeiten in Köln-Bilderstöckchen wurde am Freitagvormittag eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Blindgänger muss noch im Laufe des Tages entschärft werden.
Die Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder sei auf einem Privatgrundstück an der Robert-Perthel-Straße auf Höhe der gleichnamigen KVB-Haltestelle entdeckt worden, teilt die Stadt mit.
Für die Entschärfung muss der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) sowie das Ordnungsamt der Stadt Köln sind bereits vor Ort.
Der endgültige Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Rund 220 Personen werden daher von der Evakuierung betroffen sein, teilt das Ordnungsamt mit. Zudem muss mit Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.
Wann der Blindgänger entschärft werden kann, steht aktuell noch nicht fest. Eine Anlaufstelle für Betroffene wird noch bekanntgegeben.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Oliver Berg/dpa