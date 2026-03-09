450-Kilo-Bombe entdeckt: Zwölf Container als Schutzwall aufgebaut

Nürnberg - Eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt für Aufregung in Nürnberg.

Bei Bauarbeitern im Stadtteil Lichtenreuth wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. © NEWS5 / David Oßwald

Im Stadtteil Lichtenreuth wurde am Montag bei Bauarbeitern eine 450-Kilo-Bombe entdeckt. Der Sprengkörper wurde freigelegt, aber nicht bewegt, teilte die Stadt mit.

Rund um den Fundort wurde ein Schutzwall aus zwölf Containern errichtet, die mit Wasserblasen gefüllt sind.

Für die Bevölkerung soll durch den Blindgänger aktuell keine Gefahr bestehen, die Bombe wird erst am Dienstag gegen 10 Uhr entschärft. Dazu wird die Gegend in einem Radius von 450 Metern evakuiert werden müssen.

Etwa 390 Menschen sind laut Stadt von der Maßnahme betroffen.