Bombenfund in Köln-Niehl: 2500 Anwohner müssen evakuiert werden - KVB warnen vor Einschränkungen

Köln - Im Rahmen von Bauarbeiten auf der Amsterdamer Straße in Köln -Niehl wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger muss noch am Dienstag unschädlich gemacht werden.

Das Ordnungsamt der Stadt Köln ist für die Evakuierung der Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Dafür haben der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln bereits einen Gefahrenbereich mit einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle eingerichtet.

Alle Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Bereich müssen evakuiert werden. Nach Angaben der Stadt sind etwa 2500 Personen davon betroffen.

Zudem müssen im Zuge der Maßnahmen einige Straßen beziehungsweise Straßenabschnitte gesperrt werden.

Betroffen sind:

die Amsterdamer Straße zwischen der Hausnummer 281 und der Friedrich-Karl-Straße

die Amsterdamer Straße 236 inklusive der Grünfläche östlich der Boltensternstraße

die Boltensternstraße südlich der Hausnummer 351 bis zur Friedrich-Karl-Straße

die Boltensternstraße bis zur Rudolf-Sohm-Straße

die Gierkestraße auf Höhe der Hausnummer 13/14 bis zur Pohlmanstraße

die Eichhornstraße auf Höhe der Hausnummer 8/8d bis zur Nesselrodestraße

die Kreuzung Nesselrodestraße/Allensteiner Straße bis zur Königsberger Straße

die Königsberger Straße ab der Hausnummer 2a (ausgenommen 1a-1d, 3a-3d und 5a-5d) bis zur Hausnummer 281 auf der Amsterdamer Straße

Die Polizei Köln wird ab der Kreuzung Industriestraße/Niehler Damm/Boltensternstraße/Amsterdamer Straße/Graditzer Straße die Zufahrten stadteinwärts auf die Amsterdamer Straße und die Boltensternstraße sperren.

Autos und Lastwagen werden daher über die Straße Westkai/Am Niehler Hafen in Richtung Süden geleitet, um später wieder auf die Boltensternstraße fahren zu können. Diese Umleitung kann auch in Gegenrichtung genutzt werden. Ausschließlich Autos können in die Graditzer Straße und den Niehler Damm abgeleitet werden. Lkw-Fahrer wird jedoch davon abgeraten, diese Umleitungen zu nutzen, weil sie sich dort festfahren könnten.

Die KVB-Linie 16 durchfährt den Evakuierungsbereich hingegen ohne Fahrgastwechsel an der Haltestelle Nesselrodestraße. Die Buslinien 140 und 147 können ohne Einschränkungen fahren. Da das KVB Depot Nord vollständig evakuiert werden muss, kann es allerdings zu Unregelmäßigkeiten im Fahrbetrieb kommen, warnt die Stadt.