28.04.2026 19:25 Bombenfund in Köln-Niehl: Jetzt kann die Entschärfung starten

Im Rahmen von Bauarbeiten auf der Amsterdamer Straße in Köln-Niehl wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Von Jonas Reihl

Köln - Im Rahmen von Bauarbeiten auf der Amsterdamer Straße in Köln-Niehl wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger muss noch am Dienstag unschädlich gemacht werden.

Das Ordnungsamt der Stadt Köln ist für die Evakuierung der Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa Wie die Stadt mitteilt, wurde gegen 19 Uhr die Freigabe zur Entschärfung erteilt. Zuvor haben der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln einen Gefahrenbereich mit einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle eingerichtet. Alle Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Bereich wurden erfolgreich evakuiert. Nach Angaben der Stadt sind etwa 2500 Personen betroffen. Bombenfund Explosiver Fund in Hamburg! A7 nach Sprengung wieder frei Zudem mussten im Zuge der Maßnahmen einige Straßen beziehungsweise Straßenabschnitte gesperrt werden.

Der Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle festgelegt. © Stadt Köln

Hier geht aktuell nichts mehr: Sperrungen rund um den Fundort