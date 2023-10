Bombenfund in Sachsen: Anwohner können aufatmen - Entschärft!

Kamenz - In Ostsachsen ist am heutigen Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden! Anwohner wurden evakuiert, mit der Entschärfung gegen 16.30 Uhr begonnen, wie die Polizeidirektion Görlitz TAG24 später bestätigte. Am frühen Abend dann die Entwarnung: Die Bombe wurde entschärft.