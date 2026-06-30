Zweieinhalb-Zentner-Bombe entschärft: Ordnungsamt-Mitarbeiter von Hund gebissen

Köln - Im Bereich des Adalbert-Stifter-Wegs in Köln -Rodenkirchen ist bei Bauarbeiten ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Bereits am Dienstagabend (30. Juni) konnte Entwarnung gegeben werden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) entschärfte den Blindgänger erfolgreich. © Stadt Köln

Wie die Stadt Köln mitgeteilt hat, konnte die amerikanische Zweieinhalb-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder (125 Kilogramm) durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf erfolgreich entschärft werden.

Der Blindgänger war bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück gefunden worden.

Etwa 700 Menschen - in einem Radius von 300 Metern - mussten aufgrund des Bombenfunds evakuiert werden. 23 von ihnen nahmen die Anlaufstelle für Evakuierte im Gymnasium Rodenkirchen in Anspruch.

Außerdem mussten zehn Personen per Krankentransport aus dem Evakuierungsbereich und nach der Entschärfung wieder zurückgebracht werden.

Eine unschöne Situation ereignete sich an einer Straßensperre, wo ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes von einem Hund gebissen wurde. Dieser wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.