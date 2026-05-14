Evakuierung nach Fund von Weltkriegsbombe in Regensburg

Regensburg - Für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Morgen einige Anwohner in Regensburg in Sicherheit gebracht werden. Die über 100 Kilogramm schwere US-amerikanische Bombe wurde am späten Mittwochnachmittag in der Sittauerstraße gefunden, wie die Stadt mitteilte.

Die Polizei evakuiert Anwohner in Regensburg. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Menschen, die in einem Umkreis von 250 Metern vom Fundort wohnen, müssten ab 9 Uhr vorsorglich evakuiert werden. Gegen Mittag soll der 100 Kilogramm schwere Blindgänger aus US-amerikanischem Bestand entschärft werden, sagte ein Polizeisprecher.

Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung und der Fundort sei rund um die Uhr durch die Polizei abgesichert, hieß es.

Ab dem Morgen steht demnach ein Notquartier in der Donau-Arena zur Verfügung für alle, die keine andere Unterkunft finden.