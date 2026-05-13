Fliegerbombe in Wiesbaden entschärft: Evakuierung aufgehoben

Wiesbaden - Eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Mittwoch in Wiesbaden erfolgreich entschärft. Der Fund des Blindgängers im Stadtteil Erbenheim hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in der hessischen Landeshauptstadt.

Der Kampfmittelräumdienst entschärfte am Mittwoch eine Weltkriegsbombe in Wiesbaden-Erbenheim. © 5VISION.NEWS

"Die Weltkriegsbombe in Erbenheim wurde erfolgreich entschärft", heißt es wörtlich auf der Website der Stadt.

"Die Evakuierung ist beendet. Das Sperrgebiet darf wieder betreten werden", wurde weiter mitgeteilt.

Laut Angaben der Wiesbadener Stadtverwaltung wurde der US-amerikanische Sprengkörper am Dienstag bei Sondierungsarbeiten im Stadtteil Erbenheim im Bereich der Zufahrt von der B455 zur Lucius D. Clay Kaserne gefunden.

Die Entschärfung erfolgte am Mittwoch gegen 12.15 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst.