Fliegerbombe in Wiesbaden entschärft: Evakuierung aufgehoben

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Am Dienstag ist bei Wiesbaden eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden: Am Mittwoch wurde der Blindgänger entschärft.

Von Florian Gürtler, Jan Höfling

Wiesbaden - Eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Mittwoch in Wiesbaden erfolgreich entschärft. Der Fund des Blindgängers im Stadtteil Erbenheim hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in der hessischen Landeshauptstadt.

Der Kampfmittelräumdienst entschärfte am Mittwoch eine Weltkriegsbombe in Wiesbaden-Erbenheim.
Der Kampfmittelräumdienst entschärfte am Mittwoch eine Weltkriegsbombe in Wiesbaden-Erbenheim.  © 5VISION.NEWS

"Die Weltkriegsbombe in Erbenheim wurde erfolgreich entschärft", heißt es wörtlich auf der Website der Stadt.

"Die Evakuierung ist beendet. Das Sperrgebiet darf wieder betreten werden", wurde weiter mitgeteilt.

Laut Angaben der Wiesbadener Stadtverwaltung wurde der US-amerikanische Sprengkörper am Dienstag bei Sondierungsarbeiten im Stadtteil Erbenheim im Bereich der Zufahrt von der B455 zur Lucius D. Clay Kaserne gefunden.

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Die Entschärfung erfolgte am Mittwoch gegen 12.15 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst.

Durch die Bombenentschärfung kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Durch die Bombenentschärfung kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.  © 5VISION.NEWS
Der notwendige Evakuierungsbereich erstreckte sich über einen Umkreis von rund 700 Metern.
Der notwendige Evakuierungsbereich erstreckte sich über einen Umkreis von rund 700 Metern.  © Stadt Wiesbaden

Nach dem Bombenfund wurde für den Mittwoch eine Evakuierung im Umkreis von rund 700 Metern um den Fundort angeordnet. Circa 50 Anwohner waren davon betroffen. Zusätzlich wurden Straßen und Bahnstrecken gesperrt: Betroffen waren auch die A66 zwischen Erbenheim und Nordenstadt, die B455 sowie die Bahntrasse Wiesbaden-Köln.

Erstmeldung vom 12. Mai, 21.56 Uhr, aktualisiert am 13. Mai um 13.08 Uhr.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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