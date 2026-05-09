Zünder gesprengt: Fliegerbombe in Eberswalde erfolgreich entschärft

Eberswalde (Barnim) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Samstag im Stadtgebiet von Eberswalde vor Ort entschärft worden.

In Eberswalde musste am Samstag der Kampfmittelbeseitigungsdienst aktiv werden. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sprengten den Zünder, wie ein Sprecher der Stadt in Brandenburg sagte.

Der Restkörper mit einem Großteil des Sprengstoffes sei auf einen Transporter geladen und abtransportiert worden.

Die rund 3000 Menschen aus dem Sperrgebiet, die ihre Wohnungen am Morgen verlassen mussten, konnten danach zurückkehren.

Das Sperrgebiet hatte sich rund um die Johanniskirche befunden. Dort war am Dienstag bei Bauarbeiten die 100-Kilo-Bombe entdeckt worden. In dem Gebiet mit einem Radius von 350 Metern gibt es auch Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen.

Rund 40 auch bettlägrige Menschen und Senioren in Rollstühlen verbrachten den Angaben zufolge einige Stunden in einer Turnhalle, die als Notunterkunft fungierte.