Bombenentschärfung in Potsdam: Auch Landtag und Hauptbahnhof betroffen

Potsdam - Wegen einer Bombenentschärfung sollen am kommenden Dienstag weite Teile der Potsdamer Innenstadt evakuiert werden.

Der Brandenburger Landtag liegt mitten im Sperrgebiet. © Michael Bahlo/dpa

Es seien unter anderem der Hauptbahnhof, der zeitweise komplett gesperrt werden soll, der Brandenburger Landtag und das Museum Barberini betroffen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Etwa 6500 Menschen, die in dem Sperrkreis mit einem Radius von rund 700 Metern leben, müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung soll um 8.30 Uhr beginnen.

Im Sperrgebiet befinden sich unter anderem auch die Staatskanzlei, mehrere Ministerien, die Investitions- und Landesbank, das Sport- und Freizeitbad "blu" und mehrere Pflegeheime.

Auch weitere Museen wie das Minsk sowie Hotels, Pflegeheime, die Comenius-Schule, die Kita Havelblick sowie die Freundschaftsinsel und der Lustgarten sind von den Sperrungen betroffen.

Oberbürgermeisterin Noosha Aubel (50, parteilos) bat alle Anwohner, den Sperrkreis rechtzeitig zu verlassen. "Wenn wir alle mitwirken und aufeinander achten, können solche Maßnahmen sicher, zügig und erfolgreich umgesetzt werden."

Der Autoverkehr soll während der Maßnahmen großräumig umgeleitet werden. Auch Straßenbahnen und Busse dürfen den Sperrkreis nicht befahren, wie es von der Stadt hieß. Einschränkungen gibt es demnach auch im Regionalverkehr und bei der S-Bahn.