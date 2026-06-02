Sprengung von Panzerminen im Klietzer See: Einsatz erfolgreich abgeschlossen

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Im Klietzer See wurden zwei Panzerminen unschädlich gemacht. Anwohner zwischenzeitlich die Sperrzone verlassen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Klietz - Am Dienstagvormittag wurden in Landkreis Stendal (Sachsen-Anhalt) zwei Panzerminen im Klietzer See erfolgreich entschärft.

Da die Minen nicht transportfähig waren, mussten sie gesprengt werden.
Da die Minen nicht transportfähig waren, mussten sie gesprengt werden.  © Stefan Rühling

Gegen 10.24 Uhr gab der Landkreis Entwarnung: Die Panzerminen konnten mittels Sprengung erfolgreich unschädlich gemacht werden.

Für die gesicherte Sprengung der Minen aus dem Deutschen Reich durch den Kampfmittelräumungsdienst musste der Bereich abgesperrt werden.

Hierfür wurden Einwohner und Anlieger dazu aufgefordert, den Gefahrenbereich bis 9 Uhr zu verlassen. Der Landkreis richtete eine Sperrzone mit einem Radius von 150 Metern ein.

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Bürgerinnen und Bürger, die für den Zeitraum der Evakuierung eine Unterbringung benötigten, konnten sich im Dorfgemeinschaftshaus Klietz einfinden.

Die Sperrzone wurde mittlerweile wieder vollständig aufgehoben.

Am 22. Mai hatte der Landkreis über den Fund der beiden Minen im Klietzer See berichtet.

Erstmeldung vom 02. Juni, 6.22 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 11.49 Uhr.

Titelfoto: Stefan Rühling

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