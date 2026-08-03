Fliegerbomben-Verdacht in Köpenick: S3 nach Polizeieinsatz wieder frei

Berlin - Am Montagmorgen sorgte ein verdächtiger Gegenstand am S-Bahnhof Köpenick für einen Polizeieinsatz und Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr.

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Köpenick kam es auf der Strecke der S3 zu Einschränkungen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die S-Bahn Berlin berichtet hatte, war der Zugverkehr der Linie S3 zwischen Friedrichshagen und Wuhlheide wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe zeitweise unterbrochen worden.

Wie eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Bereich rund um den Bahnhof Köpenick gegen 8.30 Uhr durch die Bundespolizei gesichert worden.

Anschließend rückte das Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamts (LKA KT) an, um die Gefahrenlage einzuschätzen.

Der verdächtige Gegenstand wurde den Angaben zufolge schnell als transportfähig eingestuft und konnte bereits gegen 10 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst abtransportiert werden.