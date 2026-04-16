Fünf Weltkriegsbomben in Potsdam entdeckt: Entschärfungen angekündigt

Potsdam - In Potsdam sind fünf Weltkriegsbomben gefunden worden.

Die Entschärfungen sind für kommende Woche geplant. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Die Sprengkörper befänden sich im Wildpark sowie im Forst an der Michendorfer Chaussee, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Die Bomben waren bei einer systematischen Munitionssuche entdeckt worden.

Die Fliegerbomben sollten am 21. und am 23. April entschärft werden, erklärte die Sprecherin. "Eine 250 Kilogramm schwere sowjetische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sowie zwei kleinere 25 Kilogramm schwere Bomben sind im Wildpark West gefunden worden." Zwei weitere 250 Kilogramm schwere amerikanische Bomben liegen nach Angaben der Stadt im Forst an der Michendorfer Chaussee.

Die Bomben im Wildpark sollen am kommenden Dienstag vom Kampfmitteilbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg entschärft werden.

Die Entschärfung an der Michendorfer Chaussee ist für den kommenden Donnerstag geplant. Um die Fundorte soll dann jeweils ab 8.30 Uhr ein Sperrkreis eingerichtet werden, es könnte zu Verkehrsbehinderungen kommen.