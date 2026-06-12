Gleich zwei 50-Kilo-Bomben in Köln entdeckt: Entschärfung noch am Freitag!

Köln - Im Bereich der Köhlstraße in Köln-Ossendorf sind am Freitagmorgen zwei Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat den Gefahrenbereich mit einem vorläufigen Radius von 300 Metern festgelegt. © Stadt Köln

Es handelt sich dabei um amerikanische 50-Kilo-Bomben mit Aufschlagzünder, wie die Stadt weiter mitteilte. Die Kampfmittel müssen noch heute entschärft werden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind bereits vor Ort.

Letztere Institution entscheidet über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung. Der Gefahrenbereich KBD mit einem vorläufigen Radius von 300 Metern festgelegt.

Neben diversen Gewerbetrieben sind nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt wohl nur 22 Anwohner von einer Evakuierung betroffen.

Wann die Blindgänger entschärft werden können, steht noch nicht fest. Eine Anlaufstelle wird nicht eingerichtet. Eine Karte mit dem Evakuierungsradius folgt.

Gesperrt werden folgende Bereiche: