Blindgänger in Oranienburg: 250-Kilo-Bombe muss gesprengt werden

Oranienburg (Oberhavel) - Der Bombenblindgänger , der in einem Waldstück bei Oranienburg gefunden wurde, muss nach Angaben der Stadtverwaltung gesprengt werden.

Rund um den Fundort am Mühlenbecker Weg ist ein Sperrkreis mit einem Radius von 800 Metern eingerichtet worden. © Felix Bugiel/Stadt Oranienburg/dpa

Die 250-Kilo-Bombe amerikanischer Bauart verfüge über einen chemischen Langzeitzünder und könne deshalb nicht wie geplant entschärft werden, hieß es in einer Mitteilung.

Es würden nun alle nötigen Vorkehrungen getroffen.

Am Morgen begannen die Vorbereitungen für die Entschärfung. Rund um den Fundort in Brandenburg wurde ein Sperrkreis mit einem Radius von 800 Metern eingerichtet.

Rund 860 Personen wohnen insgesamt in dem Bereich und mussten diesen verlassen. In dem Gebiet befindet sich auch eine Oberschule - die 300 Schüler hätten heute schulfrei, hieß es von der Stadt.