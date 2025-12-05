Weltkriegsbombe in Köln: Blindgänger mitten in der Nacht entschärft

Köln - Am Donnerstag ist in Köln-Klettenberg eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. In der Nacht zum Freitag konnte der Blindgänger erfolgreich entschärft werden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Nach Angaben der Stadt Köln war die englische Zehn-Zentner-Bombe am Donnerstagmittag bei Sondierungsarbiten nahe der Nasse-/Luxemburger Straße entdeckt worden.

Zur sicheren Entschärfung des Blindgängers mit Heckaufschlagzünder musste das Gebiet mit einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort vollständig abgesperrt werden.

In der Nacht zum Freitag teilte die Stadt schließlich mit, dass der Blindgänger erfolgreich entschärft und abtransportiert werden konnte.

Rund 8400 Menschen waren zuvor von den Evakuierungs-Maßnahmen betroffen.

