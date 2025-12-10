250-Kilo-Bombe in Hanau entdeckt: Sprengung notwendig, Evakuierung angeordnet
Hanau - Nach der Entdeckung eine Weltkriegsbombe im südosthessischen Hanau wurde für Donnerstag eine Evakuierung rund um den Fundort des Blindgängers angeordnet.
Die 250-Kilo-Bombe sei in der Lise-Meitner-Straße im Stadtteil Großauheim gefunden worden, teilte die Stadt Hanau am Mittwoch mit. Der Blindgänger müsse gesprengt werden.
Der Evakuierungsradius sei vom Kampfmittelräumdienst auf rund 1000 Meter um die Fundstelle herum festgelegt worden.
"Wegen der Sprengung müssen am Donnerstag, 11. Dezember, Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert und diverse Straßen gesperrt werden", ergänzte ein Sprecher.
Aus diesem Grund blieben am Donnerstag die August-Gaul-Schule, die Lindenauschule und die Mädchenrealschule St. Josef geschlossen, der Unterricht entfällt.
Bombe in Hanau soll am Donnerstag gesprengt werden
"Das Gleiche gilt für die Kinderburg Großauheim, die Kindertagesstätte Montessori und die Kindertagesstätte St. Josef in Klein-Auheim", hieß es weiter.
Auch der Hanauer Wertstoffhof liege im Evakuierungsbereich und bleibe daher am Donnerstag geschlossen. Der Wochenmarkt in Großauheim falle ebenfalls aus.
Ein Bürgertelefon mit der Nummer 0618129502000 wurde eingerichtete. Wer einen Kranken- oder Liegend-Transport benötigt, soll sich bitte hierüber melden.
Auf der Website der Stadt ist zudem eine Grafik zu finden, welche den Evakuierungsradius zeigt.
Die Sprengung der Weltkriegsbombe sei für Donnerstag, 12 Uhr geplant. Der Bereich um den Blindgänger sei gesichert und werde rund um die Uhr bewacht, hieß es abschließend.
Titelfoto: Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa