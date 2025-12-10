250-Kilo-Bombe in Hanau entdeckt: Sprengung notwendig, Evakuierung angeordnet

Hanau - Nach der Entdeckung eine Weltkriegsbombe im südosthessischen Hanau wurde für Donnerstag eine Evakuierung rund um den Fundort des Blindgängers angeordnet.

Der Fundort der Bombe in Hanau/Großauheim wurde abgesperrt, der Blindgänger wird rund um die Uhr bewacht. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Die 250-Kilo-Bombe sei in der Lise-Meitner-Straße im Stadtteil Großauheim gefunden worden, teilte die Stadt Hanau am Mittwoch mit. Der Blindgänger müsse gesprengt werden.

Der Evakuierungsradius sei vom Kampfmittelräumdienst auf rund 1000 Meter um die Fundstelle herum festgelegt worden.

"Wegen der Sprengung müssen am Donnerstag, 11. Dezember, Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert und diverse Straßen gesperrt werden", ergänzte ein Sprecher.

Aus diesem Grund blieben am Donnerstag die August-Gaul-Schule, die Lindenauschule und die Mädchenrealschule St. Josef geschlossen, der Unterricht entfällt.