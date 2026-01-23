Heute Bomben-Entschärfung bei Gelnhausen: Evakuierung angeordnet

Gelnhausen - Rund 600 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, eine Bahnstrecke wird gesperrt: Bei Gelnhausen in Südosthessen soll am Freitag eine Weltkriegsbombe entschärft werden.

Bei Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis soll am Freitag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. (Symbolbild) © Montage: Alexander Wittke/dpa, Boris Roessler/dpa

Vor der Entschärfung des Blindgängers soll ab 8 Uhr ein Sicherheitsradius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet werden.

Von der Evakuierung sind nach Angaben der Stadt rund 600 Anwohner betroffen, aber keine Schulen, Kitas oder Pflegeeinrichtungen.

Die Entschärfung bei Gelnhausen wird auch zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Frankfurt am Main und Fulda führen.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wird die Strecke zwischen Hailer-Meerholz und Langenselbold im Main-Kinzig-Kreis ab 10.30 Uhr bis zum Ende der Entschärfung gegen voraussichtlich 17 Uhr gesperrt, sodass dort keine Züge fahren.