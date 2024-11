Heute Bomben-Entschärfung in Fulda: Evakuierung angeordnet

Fulda - Die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfordert am heutigen Donnerstag eine Evakuierung im osthessischen Fulda. Der Blindgänger war am gestrigen Mittwoch bei Bauarbeiten Gallasiniring entdeckt worden.

Das Bürgerzentrum Ziehers Süd in der Dingelstedtstraße 12 stehe ab 9 Uhr als Betreuungsstelle zur Verfügung. Hier sie jedoch zu beachten: "Parkmöglichkeiten stehen nur in geringer Anzahl zur Verfügung. Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden."

Die Stadtverwaltung fordert die Anwohner in dem betroffenen Gebiet dazu auf, bis spätestens 9 Uhr ihre Wohnungen zu verlassen. Man gehe davon aus, "dass die Bewohner im Laufe des späten Nachmittags wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können", hieß es weiter.

Wegen der Bombenentschärfung im Gallasiniring wird der Präsenzunterricht an der Cuno-Raabe Schule in Fulda ausgesetzt. In der Kinder Akademie in der Mehlerstraße 8 steht eine Notbetreuung für Kinder zur Verfügung.

"Die Kindertagesstätten 'Mütze' und die Kita 'Schatzinsel' bleiben vorsorglich geschlossen. Eine Notbetreuung wird sichergestellt, die Eltern werden durch die Einrichtungen informiert", setzte ein Sprecher noch hinzu.

TAG24 wird weiter über die Entschärfung und Evakuierung in Fulda berichten.